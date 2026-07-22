Las heladas convierten calles y veredas en un riesgo

Las bajas temperaturas provocaron roturas de cañerías, pérdidas de agua y la formación de placas de hielo en distintos sectores de la ciudad. Defensa Civil desplegó un operativo con sal durante la noche, pidió extremar los cuidados y solicitó evitar el lavado de veredas.

La persistencia de las temperaturas bajo cero mantiene en alerta a Comodoro Rivadavia, donde las heladas generaron roturas de cañerías, pérdidas de agua y la formación de hielo sobre calles y veredas. Ante ese escenario, Defensa Civil llevó adelante un operativo durante la noche y la mañana para reducir los riesgos en la vía pública.

El director del área, Sebastián Barrionuevo, explicó a Crónica que las complicaciones son consecuencia de varios días consecutivos de frío intenso y advirtió que las condiciones meteorológicas continuarán. En ese contexto, señaló que el congelamiento de las cañerías derivó en numerosas pérdidas de agua que rápidamente se transforman en placas de hielo.

Para atender la situación, personal municipal distribuyó sal en distintos sectores de la ciudad y coordinó tareas con la Sociedad Cooperativa para el cierre de llaves desde la vereda y la reparación de pérdidas, con el objetivo de disminuir la presencia de agua sobre la calzada.

Desde Defensa Civil también expresaron preocupación por prácticas que favorecen la formación de hielo, como el lavado de veredas durante la ola polar. Barrionuevo pidió evitar que el agua termine sobre los espacios de circulación y recordó que días atrás un vecino sufrió una caída y resultó lesionado en pleno centro a causa de una superficie congelada.

Además, solicitó que quienes detecten pérdidas de agua en sus domicilios cierren el suministro de inmediato y realicen la reparación correspondiente para impedir que el agua llegue a la vía pública.

Aunque las tareas preventivas evitaron cortes totales de circulación, uno de los puntos que requirió intervención fue la calle Rawson, donde una pérdida de agua obligó a combinar la distribución de sal con las gestiones para reparar el desperfecto.

Frente a este panorama, Defensa Civil reiteró las recomendaciones para la población: permanecer en los hogares cuando sea posible, reducir la exposición al frío extremo y caminar con especial cuidado sobre superficies congeladas. A quienes deban conducir les aconsejaron disminuir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos y evitar maniobras bruscas sobre calzadas resbaladizas.

El organismo también pidió informar la presencia de manchones de hielo a los teléfonos 297-404-0117 y 297-404-2152.

En cuanto a los recursos disponibles, Barrionuevo aseguró que el municipio dispone de suficiente stock de sal para afrontar los próximos días, con la posibilidad de incorporar un refuerzo si las condiciones lo requieren.

Por otra parte, Defensa Civil continúa monitoreando el pronóstico ante la posible marejada prevista para este miércoles. Según indicó el funcionario, la pleamar proyectada sería inferior a la registrada días atrás, aunque los vientos del sur, sudeste y este podrían incrementar el oleaje.