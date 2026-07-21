Lo sorprendieron con su botín dentro de un comercio

El sospechoso, de 29 años, fue descubierto por la Policía en el depósito de un local comercial de la calle Alem. Había sustraído cobre y dinero en efectivo.

Un hombre de 29 años fue detenido este martes por la tarde tras ingresar con fines de robo a un comercio ubicado en la calle Alem 451, entre Dorrego y Maipú.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 19:50, cuando personal de la Comisaría Seccional Segunda acudió al local comercial Tricasur luego de que la propietaria alertara a la Policía. La mujer había observado, mediante el sistema de cámaras de seguridad y los sensores de movimiento, la presencia de personas sobre el techo del establecimiento.

Al arribar al lugar, los efectivos ingresaron al inmueble junto a la dueña y realizaron una inspección del edificio. Durante la recorrida encontraron oculto a un hombre en un sector utilizado como depósito, por lo que fue reducido y detenido en el lugar.

Según informaron fuentes policiales, el sospechoso llevaba una mochila negra que contenía 6,425 kilogramos de cobre y 6.700 pesos en efectivo. Posteriormente se constató que el cobre había sido sustraído del depósito del comercio, mientras que el dinero provenía de la caja registradora ubicada en la planta baja.

El detenido, identificado como Juan Manuel T., de 29 años, quedó a disposición de la Justicia, que determinará su situación procesal en el marco de la causa por el intento de robo.