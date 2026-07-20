Rompió los cristales de un auto tras una pelea en el Quirno Costa

El hecho ocurrió durante la tarde del domingo sobre calle Los Perales. El sospechoso escapó del lugar.

Un hombre de 28 años fue detenido este domingo por la tarde luego de ser señalado como el presunto autor de daños contra un vehículo en el barrio Quirno Costa.

El episodio se registró alrededor de las 19:45, cuando el Centro de Monitoreo alertó a la Policía sobre una pelea entre varios hombres en la calle Los Perales. Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta entrevistaron al denunciante, quien manifestó que uno de los involucrados, vestido con un pantalón azul y una camiseta de la Selección Argentina, había provocado la rotura de los cristales de su automóvil, un Fiat Siena de color rojo.

Tras ocasionar los daños, el sospechoso huyó en dirección a la avenida Rivadavia. A partir de las características aportadas, personal de la Comisaría Seccional Séptima logró localizarlo y demorarlo a pocas cuadras del lugar.

El detenido fue identificado como Víctor Adrián G., de 28 años, y quedó a disposición de la Justicia en el marco de las actuaciones correspondientes por el hecho.