Lo redujo una familia tras ingresar a su propiedad

El sospechoso, de 27 años, habría ingresado a una vivienda con fines de robo luego de dañar un portón interno.

Un hombre de 27 años fue detenido este domingo por la noche luego de ser reducido por los integrantes de una familia tras presuntamente intentar cometer un robo en una vivienda ubicada sobre la calle San Francisco de Asís, en el barrio San Isidro Labrador.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:30, cuando el Centro de Monitoreo alertó a la Comisaría Seccional Tercera sobre una aprehensión en el lugar.

Al arribar, el personal policial entrevistó al propietario del inmueble, quien relató que el sospechoso habría ingresado a la vivienda tras provocar daños en el portón del pasillo interno con aparentes fines de robo.

Según la denuncia, el damnificado y sus familiares lograron reducir al individuo antes de la llegada de los efectivos. Durante el forcejeo, el presunto delincuente sufrió lesiones.

Finalmente, la Policía procedió a la detención de Juan Pablo M., de 27 años, quien quedó a disposición de la Justicia mientras se avanza con las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho.