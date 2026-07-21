Rosalía compartió un video contra Argentina y piden devolución masiva de entradas

La cantante española compartió en TikTok un video de Mia Khalifa celebrando la derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial. La publicación generó una fuerte reacción entre sus seguidores argentinos, a pocos días de sus shows en Buenos Aires.

Rosalía desató una fuerte polémica en Argentina tras compartir desde su cuenta oficial de TikTok un video publicado por Mia Khalifa, quien celebró la derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial.

En las imágenes, la ex actriz de cine para adultos aparece despertándose al día siguiente del partido y canta un fragmento de una canción de Rosalía mientras festeja el triunfo de España. Durante todo el torneo, Khalifa había manifestado públicamente su apoyo al seleccionado español, aseguró que alentaría "a cualquiera que jugara contra Argentina" y reveló que había apostado una importante suma de dinero por la victoria española en la final.

El video compartido por Rosalía está musicalizado con "La Perla", una de sus canciones, cuya letra incluye frases como "La decepción local", "Un terrorista emocional" y "El mayor desastre mundial". La combinación de ese tema con las imágenes de Mia Khalifa celebrando la derrota argentina profundizó el malestar entre los seguidores de la artista en el país y multiplicó las críticas en las redes sociales.

El reposteo realizado por la artista española fue interpretado por numerosos usuarios como un respaldo al mensaje del video y provocó una ola de críticas en las redes sociales. La repercusión fue inmediata entre sus seguidores argentinos, quienes cuestionaron el gesto y, en muchos casos, comenzaron a solicitar la devolución de las entradas para sus recitales.

La controversia se produce a pocos días del inicio de la serie de presentaciones que Rosalía tiene previstas en el Movistar Arena de Buenos Aires, con funciones programadas a partir del 1 de agosto.