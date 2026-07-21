La emoción de Luisana Lopilato tras la final del Mundial

La actriz viajó con Michael Bublé y sus hijos para alentar a la Selección Argentina y, horas después de la derrota ante España, compartió un sentido mensaje.

Aunque el resultado no fue el que soñaban millones de argentinos, para Luisana Lopilato el viaje al Mundial quedará grabado para siempre. La actriz estuvo presente en la final entre Argentina y España junto a Michael Bublé y sus hijos y, una vez terminado el partido, decidió mostrar el costado más íntimo de una jornada atravesada por la emoción.

Lejos de quedarse únicamente con la tristeza por la derrota, abrió el álbum familiar de ese día y publicó fotos y videos que reflejaron todo lo vivido. En una de las imágenes más comentadas aparece abrazada al cantante canadiense frente al estadio, ambos vestidos con la camiseta de la Selección y rodeados por cientos de hinchas argentinos.

También compartió otra postal caminando de la mano de Bublé rumbo al ingreso del estadio. Los dos lucían la histórica camiseta número 10 de Lionel Messi, mezclados entre una multitud de fanáticos que mantenía intacta la ilusión antes del comienzo del encuentro.

Junto a las imágenes, Luisana escribió una profunda reflexión sobre lo que representa Argentina para quienes viven lejos del país. "Todavía sigo emocionada por todo lo que vivimos. Porque para nosotros Argentina nunca es solamente fútbol. Es nuestra infancia, nuestra familia, nuestras costumbres, nuestra gente. Es ese lugar al que pertenecemos sin importar en qué parte del mundo estemos. Y cuando juega la Selección, por un rato desaparecen las distancias y volvemos todos a estar en casa".

La actriz también contó lo que sintió al presenciar una final mundialista desde las tribunas y aseguró que el recuerdo permanecerá intacto más allá del resultado. "Estar en la final de un Mundial alentando a Argentina fue una experiencia que jamás imaginé vivir. Y aunque esta vez no se nos dio el resultado que soñábamos, haber estado ahí fue algo imposible de describir. Escuchar el himno rodeada de miles de argentinos, ver nuestra bandera en cada rincón y sentir esa energía fue un orgullo difícil de poner en palabras".

En otro tramo del mensaje destacó la fortaleza que, según su mirada, caracteriza a los argentinos. "Orgullo por un país que cae, se levanta y nunca deja de luchar. Por una gente que, incluso en los momentos más difíciles, siempre encuentra una razón para abrazarse, cantar y volver a creer".

Pero hubo un momento que terminó robándose toda la atención. Entre los videos que compartió se la ve cantando La cuarta estrella junto a sus hijos. Cuando Luisana se olvida parte de la letra, son los chicos quienes continúan la canción con entusiasmo, un detalle que enterneció a miles de usuarios. Aunque nacieron y crecieron en Canadá, los pequeños demostraron el fuerte vínculo que mantienen con sus raíces argentinas.

Antes de cerrar la publicación, la actriz también le dedicó unas palabras a su esposo, quien volvió a acompañarla en uno de los momentos más importantes de su vida como hincha. "Mi amor, gracias por estar siempre a mi lado, por acompañarme en cada sueño, por emocionarte conmigo y por hacer que cada experiencia sea todavía más linda. Qué privilegio haber vivido un momento así juntos. Y qué grande la Selección Argentina. Gracias por hacernos soñar, por dejarlo todo y por hacernos sentir, una vez más, el inmenso orgullo de ser argentinos", concluyó.