La marejada socavó la costa y dañó la calle Arenales en Km 5

El fuerte oleaje del fin de semana provocó importantes destrozos en el barrio Usina. Ante el pronóstico de un nuevo fenómeno con olas de mayor altura para el jueves, los vecinos reclaman obras de protección sobre la costa.

La marejada registrada durante el fin de semana dejó importantes daños en el barrio Usina de Km 5, donde el avance del mar erosionó la costa, removió las defensas existentes y provocó un profundo socavón que afectó parte de la calle Arenales.

El fenómeno se produjo durante la noche del viernes y generó complicaciones para la circulación en el sector debido al deterioro de la calzada. Los vecinos manifestaron su preocupación por el estado de la costa y el impacto que tuvo el fuerte oleaje sobre la infraestructura del barrio.

La inquietud creció luego de las declaraciones del subsecretario de Vialidad Urbana, Walter Navarro, quien en Radio Del Mar advirtió que el jueves podría registrarse una nueva marejada con mayor intensidad, con olas de hasta seis metros, superiores a las que afectaron a Comodoro Rivadavia durante el fin de semana.

Frente a ese escenario, los habitantes de la zona solicitan la ejecución de defensas costeras para contener el avance del mar y resguardar la calle Arenales, ante el riesgo de que futuros embates del oleaje alcancen las viviendas cercanas.