Jornada de capacitación sobre políticas de género

Con la presencia de la secretaria de la Mujer y la participación de más de 50 representantes de distintos organismos, se desarrolló en la capacitación en Comodoro.

La propuesta se llevó adelante este lunes, con la participación de trabajadores de equipos de primera intervención, fuerzas de seguridad, organismos de protección de derechos y otras instituciones. La misma, contó con la organización de la Dirección General de Políticas de Género y Diversidad y la Dirección General de Planeamiento Social y Programas, dependientes de la Subsecretaría de Políticas Sociales y Géneros del Ministerio de Desarrollo Humano del Chubut, junto a la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.

Durante la apertura, la secretaria María Cativa dio la bienvenida a las autoridades provinciales, destacando la importancia de continuar fortaleciendo el trabajo conjunto entre los municipios y la Provincia. En ese sentido, expuso que “esta labor articulada es fundamental porque nos permite fortalecer las herramientas con las que cuentan nuestros equipos y brindar respuestas integrales ante situaciones de violencia por razones de género”.

Asimismo, la funcionaria recalcó que “estas instancias reafirman un trabajo que venimos sosteniendo desde hace tiempo y nos permiten seguir construyendo respuestas conjuntas”.

La capacitación de la jornada, denominada “Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la prevención, atención y articulación en situaciones de violencia por razones de género”, estuvo a cargo de las directoras generales de Políticas de Género y Diversidad y de Planeamiento Social y Programas, Jazmín Berra, y Sofía Benavídez, respectivamente.

En ese marco, Berra explicó que el objetivo del encuentro fue “acercar las herramientas con las que cuenta la Dirección General, que conozcan cuáles son nuestras misiones y funciones y articular en territorio”.

Del mismo modo, puso en valor la importancia de generar espacios de intercambio con los equipos locales para conocer las demandas de cada comunidad y optimizar los recursos disponibles.

Durante la capacitación, se presentaron las principales herramientas y programas con los que cuenta la Dirección General de Políticas de Género y Diversidad, además de los dispositivos provinciales de acompañamiento y las propuestas de formación destinadas a los equipos técnicos.

Asimismo, se profundizó sobre el funcionamiento de la Línea Provincial 137, el servicio gratuito de asesoramiento y acompañamiento que brinda atención las 24 horas ante situaciones de violencia por razones de género o para quienes requieran información sobre cómo actuar frente a estos casos, articulando con los equipos locales para brindar respuestas integrales.

La jornada incluyó, además, un espacio de intercambio entre los participantes, donde se abordaron consultas vinculadas al marco normativo vigente, los criterios de intervención y los mecanismos de articulación entre los distintos organismos, fortaleciendo el trabajo conjunto para garantizar una respuesta más eficaz e integral en el territorio.