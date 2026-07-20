Liberaron un pasaje de Palazzo tras retirar materiales y una forestación irregular

La intervención municipal se realizó luego de recibir denuncias de vecinos por la ocupación de la vía pública. El operativo incluyó el retiro de materiales de construcción, chatarra y una forestación instalada sobre la traza urbana.

La Municipalidad concretó un operativo de recuperación del espacio público en un pasaje del barrio Próspero Palazzo, donde fueron retirados una forestación irregular, materiales de construcción y chatarra que ocupaban la calzada y las veredas, afectando la circulación vehicular y peatonal.

La intervención fue ejecutada por la Secretaría de Ordenamiento Territorial luego de recibir múltiples denuncias de vecinos que advirtieron sobre la ocupación permanente del sector. Según se informó, antes de avanzar con el operativo se cumplió un proceso de fiscalización que incluyó notificaciones y un plazo para que el responsable retirara voluntariamente los elementos.

El secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández, explicó que "se le brindó al ciudadano el tiempo prudencial y las advertencias correspondientes para que retirara voluntariamente los elementos que obstruían la vía pública. Al no obtener respuestas favorables y priorizando el bienestar y la seguridad de todos los vecinos que tienen derecho a utilizar este pasaje, procedimos a realizar el levantamiento y limpieza integral del sector".

Desde el Municipio indicaron que estas acciones forman parte de las tareas permanentes de ordenamiento urbano destinadas a preservar la habitabilidad y el uso adecuado de la infraestructura pública. En ese sentido, recordaron que las trazas urbanas constituyen bienes de uso público y deben permanecer libres de ocupaciones particulares.

Finalmente, la Municipalidad destacó la colaboración de los vecinos de Próspero Palazzo y los convocó a continuar utilizando los canales de denuncia para contribuir al cuidado de los espacios comunes y la convivencia en el barrio.