La ciudad preparó una semana de propuestas culturales, recreativas y deportivas con acceso gratuito. El acto central será el 24 de julio en el Centro Cultural y contará con una previa en streaming desde las 10:30, además de transmisión en directo por las redes sociales municipales.

Rada Tilly celebra sus 78 años con una agenda de actividades y un acto oficial en vivo

Rada Tilly se prepara para conmemorar su 78° aniversario con una programación de actividades gratuitas destinadas a vecinos y visitantes. La agenda incluye propuestas recreativas, culturales y deportivas que se desarrollarán durante los próximos días y tendrán su punto culminante el viernes 24 de julio con el acto oficial en el Centro Cultural.

La ceremonia comenzará a las 11 y reunirá a autoridades, instituciones y vecinos. Como novedad, la Municipalidad realizará una transmisión especial desde las 10:30 a través de sus redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube. La previa ofrecerá entrevistas, sorteos y contenidos vinculados a la celebración, mientras que desde las 11 se emitirá en vivo el acto para que pueda seguirse desde cualquier lugar.

Las actividades comenzarán con Rada Tilly Juega, que tendrá tres jornadas en el Gimnasio Municipal. El martes 21, de 17 a 19, estará destinada a niños y niñas de 6 a 12 años con juegos de mesa; el jueves 23, de 14 a 17, será el turno de adolescentes de 12 a 17 años; y el sábado 25, de 15 a 18, se realizará una kermés familiar. Todas las propuestas serán gratuitas y sin inscripción previa.

La agenda artística continuará el miércoles 22, a las 17, con la presentación de Santino y Los Musinavegantes en el Centro Cultural. El viernes 24, también a las 17, será el turno de Mariposas Musiqueras, espectáculo encabezado por Mariana Baggio, Teresa Usandivaras, Pablo Spiller y Gabriel Spiller.

El sábado 25 concentrará varias actividades. A las 11, el Taller de Arte Municipal abrirá sus nuevos espacios con recorridos y experiencias participativas. Más tarde, a las 15, se realizará el Trekking Aniversario, organizado por la Secretaría de Deporte, Turismo y Desarrollo Económico Local, con punto de encuentro en el Gimnasio Municipal. La propuesta está dirigida a mayores de 16 años y requiere inscripción previa mediante un formulario online.

Ese mismo día, a las 21, el Centro Cultural será escenario del concierto gratuito de Luis Robinson junto a The Original Blues Company.

La programación continuará el domingo 26 de julio, a las 17, con el espectáculo familiar Para Populares, que combina circo, música y humor.

El cronograma finalizará el sábado 1 de agosto, a las 21, con la presentación del Rodolfo Mederos Trío, en un concierto de entrada libre y gratuita que pondrá el cierre a los festejos por un nuevo aniversario de la ciudad.