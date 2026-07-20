Se estrena "Malvinas, la tierra que nos une"

El documental refleja el viaje periodístico a las islas realizado por los periodistas Víctor Amigorena y Soledad Herrera.

La ciudad de Comodoro Rivadavia será escenario de un acontecimiento muy especial el próximo 6 de agosto, a las 20.30 horas, cuando el Cine Teatro Español abra sus puertas para el estreno del documental "Malvinas, la tierra que nos une", con entrada libre y gratuita, en el marco de una nueva edición de la Feria del Libro de Comodoro Rivadavia.

La producción resume la experiencia periodística que vivieron en abril de este año los periodistas Víctor Amigorena y Soledad Herrera, de Radio Del Mar y Del Mar Digital. Ambos viajaron a las Islas Malvinas para desarrollar una cobertura histórica, convirtiéndose en los primeros comunicadores de Comodoro Rivadavia en transmitir en vivo y en directo, tanto por radio como en formato audiovisual, desde el archipiélago.

Durante varios días, el equipo recorrió distintos lugares de las islas, registró historias, paisajes, testimonios y momentos de profunda emoción, dando vida a un valioso archivo periodístico y documental.

Ese material dio origen a "Malvinas, la tierra que nos une", una obra que propone mucho más que un relato de viaje: invita a reencontrarse con una parte fundamental de nuestra historia, a través de una mirada comprometida, sensible y profundamente humana.

La presentación será una oportunidad única para conocer este trabajo audiovisual y compartir una experiencia que une memoria, identidad, periodismo y emoción. La invitación está abierta a toda la comunidad para acompañar este estreno y ser parte de un acontecimiento que ya forma parte de la historia de la comunicación en Comodoro Rivadavia.