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Caminos urbanos transitables con extrema precaución

Tanto el Roque González como el Centenario se hallan habilitados para el tránsito, con presencia de bancos de niebla.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Dirección General de Tránsito, recordó a los automovilistas extremar las medidas de precaución al circular por los caminos alternativos a la ruta Nacional 3, debido a las condiciones climáticas adversas.

Tanto el camino Roque González como el camino Centenario se encuentran transitables con extrema precaución debido a la presencia de bancos de niebla que reducen la visibilidad.

Se recomienda a los conductores disminuir la velocidad y evitar frenadas o maniobras bruscas.

Mantener la distancia de seguridad entre vehículos.

Circular con luces bajas encendidas y faros antiniebla (no utilizar balizas en movimiento a menos que se detenga por completo).

Acatar las indicaciones del personal de Tránsito.

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