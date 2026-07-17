Piden a conductores evitar el camino Roque González

Desde la Dirección General de Tránsito pidieron a los automovilistas extremar las medidas de precaución.

Las condiciones climáticas adversas, provocadas por el temporal de lluvia y nieve, afecta a toda la región en las últimas horas.

Desde el municipio de Comodoro Rivadavia se pasó revista a la situación de las distintas vías. Sobre el estado del camino Roque González se indicó que se halla “en situación crítica”. La circulación se encuentra severamente afectada debido a la presencia de nieve y la visibilidad reducida por densos bancos de niebla. Se solicita evitar este sector y optar por rutas principales de no ser estrictamente necesario.

El Camino Centenario permanece transitable con extrema precaución, ya que presenta calzada resbaladiza por sectores y visibilidad reducida.

Puntualmente, se recomienda a los conductores:

-Disminuir drásticamente la velocidad y evitar frenadas o maniobras bruscas.

-Aumentar la distancia de seguridad entre vehículos.

-Circular con luces bajas encendidas y faros antiniebla (no utilizar balizas en movimiento a menos que se detenga por completo).

-Acatar estrictamente las indicaciones del personal de Tránsito y de seguridad, que se encuentra desplegado trabajando en las zonas afectadas.