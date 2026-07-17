Se hundió un tramo de la avenida Ducós

Se redujo la calzada sobre la mano izquierda de la avenida en el tramo comprendido entre 25 de Mayo y Pellegrini.

Según informó la Dirección General de Tránsito de la Municipalidad, en el sector de la avenida que sufrió el inconveniente se encuentra trabajando personal del Servicio de Saneamiento. Por tal motivo, la calzada permanecerá reducida y la zona debidamente señalizada por un plazo estimado de 10 días, desde este viernes 17 de julio, mientras se desarrollan las tareas correspondientes en el lugar.

“Se solicita a los automovilistas circular con extrema precaución, disminuir la velocidad y respetar la señalización preventiva, a fin de resguardar la seguridad de quienes transitan por el lugar”, se pidió.