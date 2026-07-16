Milei cruzó a La Scaloneta por la bandera de Malvinas

Javier Milei no pudo ocultar su molestia con los jugadores de la Selección Argentina que exhibieron una bandera con la consigna "Las Malvinas son Argentinas" tras el histórico triunfo ante Inglaterra, pese a que el gobierno libertario había pedido que no hubiera mensajes políticos en el partido.

En ese sentido, el Presidente recibió un golpe simbólico muy fuerte cuando los jugadores mostraron la bandera con la leyenda que el gobierno libertario había querido prohibir para no irritar al gobierno británico.

Minutos después de la imagen que dio la vuelta al mundo y que enfureció a los ingleses, Milei dio una entrevista y cuestionó el mensaje de La Scaloneta.

"Es un partido de fútbol, hay que entender eso. No hay que caer en slogans berretas, populistas, nacionalistas, rancios", lanzó el presidente en radio Mitre. "No hay que mezclar la hacienda. En eso fue muy claro Scaloni, fueron muy claros los excombatientes. No mezclemos las cosas", pidió.

"Las Malvinas se recuperan con diplomacia sabia y no con gestos de patrioterismo baratos, berretas", cuestionó Milei, que se declara admirador de Margaret Thatcher. "Si eso uno lo llevara al plano internacional sería de verdaderamente de características pobres y muy malas", dijo sobre el reclamo de soberanía.

Este jueves Milei volvió a hablar sobre el tema y trató de ser más diplomático con los jugadores de la Selección, pero mantuvo la crítica. "Es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos y es perfectamente válido y lícito que ellos se quieran expresar y lo hagan", dijo incómodo.

"Las Malvinas son argentinas, las vamos a recuperar y lo vamos a hacer en el plano diplomático", señaló Milei en radio El Observador. "Son cosas distintas, si empezamos a mezclar nos vamos a equivocar complicado. El tema es quién comete el error, en una posición de responsabilidad ciertos errores son inadmisibles porque podrían tener consecuencias muy negativas", afirmó.

El gobierno quedó muy en offside con este tema porque la ministra Alejandra Monteoliva hizo una gira mediática para contar que había acordado con el FBI que estaban prohibidas las consignas por la soberanía de Malvinas o banderas con "el mapita". Pero fueron los propios jugadores los que la terminaron mostrando ante los ojos del mundo.

Algunos personajes del gobierno intentaron un giro forzado replicando en redes la foto que su ministra quiso prohibir. Quien no la compartió, a pesar de ser un furioso retuiteador, fue Milei. Otros, como el canciller Pablo Quirno, forzaron el oportunismo a la publicación de un comunicado de repudio por el ingreso de un buque inglés en aguas argentinas, sucedido hace 13 días. Hasta después del partido, no había dicho nada.