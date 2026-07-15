Villarruel habló de "piratas usurpadores" y volvió a diferenciarse de Milei

La vicepresidenta publicó un mensaje en la previa de la semifinal del Mundial 2026 en el que vinculó el partido con la causa Malvinas. La postura volvió a marcar distancia con el Gobierno de Javier Milei, quien ha manifestado públicamente su admiración por Margaret Thatcher y Winston Churchill.

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a exhibir diferencias con el Gobierno nacional al publicar un mensaje de fuerte tono contra Inglaterra, pocas horas antes de la semifinal del Mundial 2026 que disputarán ambos seleccionados en Atlanta.

A través de su cuenta en X, la titular del Senado definió a los británicos como "piratas usurpadores" y sostuvo que el encuentro trasciende lo deportivo. "Jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más", escribió.

En el mismo mensaje, Villarruel vinculó el partido con distintos símbolos nacionales: "Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores". La publicación concluyó con una reivindicación del reclamo argentino sobre las islas: "¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!".

La repercusión en redes sociales fue inmediata. Durante la jornada del miércoles, la publicación acumulaba más de 570 mil visualizaciones, 15 mil "me gusta" y más de 2.000 comentarios.

Las declaraciones también contrastaron con la posición adoptada por el Ejecutivo de Javier Milei, quien ha expresado públicamente su admiración por Margaret Thatcher y Winston Churchill. El Gobierno rechazó el pedido de asueto impulsado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y, además, dispuso un refuerzo del operativo de seguridad, con mayor custodia en la embajada británica.

El mensaje de Villarruel también se conoció después de que la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, advirtiera que los hinchas argentinos no podrían ingresar al estadio con elementos que contuvieran mensajes políticos, raciales o provocativos. En ese marco, precisó que la consigna "Las Islas Malvinas son argentinas" es considerada un mensaje de carácter político.