Milei sigue perdiendo puestos en el ranking de imagen de presidentes de Latinoamérica

El presidente Javier Milei sigue sufriendo daños en su imagen, acorralado por la mala gestión económica y los escándalos de corrupción.

El presidente Javier Milei sigue sufriendo daños en su imagen, acorralado por la mala gestión económica y los escándalos de corrupción que acumula su administración. Según un relevamiento hecho por la consultora CB Global, el ultraderechista se ubicó en el puesto 14 del ranking de mandatarios de América Latina, descendiendo un puesto respecto al mes anterior.

El ranking es elaborado mensualmente por la consultora CB Global Data y mide la imagen positiva y negativa de cada presidente en su respectivo país. En la medición de julio, Milei cayó del puesto 13 al 14, al obtener un 36,8% positivo y un -61,3% negativo, con un diferencial de -24,5.

El relevamiento se realizó entre el 3 y el 8 de julio en 18 países de América Latina mediante entrevistas online, con muestras de entre 4.625 y 6.271 casos por país, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de +/- 1,2% a ±1,4%.

El líder de La Libertad Avanza quedó ubicado apenas por encima del presidente panameño José Raúl Mulino, del guatemalteco Bernardo Arévalo, del peruano José María Balcázar y de la venezolana Delcy Rodríguez, última en la clasificación con solo 22,7% de imagen positiva.

Según CB Global Data, Bukele lidera la medición regional con una imagen positiva del 67,4%, seguido por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con 65,1%, mientras que el tercer lugar es para la mandataria de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, con 55,5%.

Por delante del mandatario argentino, en tanto, aparecen Yamandú Orsi (Uruguay), Gustavo Petro (Colombia), Daniel Ortega (Nicaragua), Daniel Noboa (Ecuador), José Antonio Kast (Chile), Luis Abinader (República Dominicana) y Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), entre otros.

En cuanto a la variación de la imagen positiva respecto de la medición anterior, el presidente que registra el mayor crecimiento es el saliente mandatario de Perú, José María Balcázar (la electa Keiko Fujimori asumirá el 28 de julio), con una suba de +4,8 puntos porcentuales.

En el extremo opuesto, la venezolana Rodríguez presenta la mayor caída del ranking, con una disminución de -6,8 puntos porcentuales respecto de la medición del mes pasado.