Othar y la SCPL: "las tarifas serán justas y razonables"

El intendente garantizó que los aumentos que vienen en los servicios serán de entre el 1,5% y el 6,3% y que se mantendrán los beneficios para jubilados, pensionados, electrointensivos y tarifa social.

“Organicé distintas reuniones de trabajo con los equipos técnicos de la Municipalidad y la SCPL, atento a los constantes aumentos del precio nacional de la energía, luego de la audiencia pública donde se atendió cada planteo de nuestros vecinos. Así logramos profundizar el análisis de la incidencia tarifaria y generar herramientas para moderar lo más posible su impacto”, sostuvo este martes el intendente Othar Macharashvili.

Además, el mandatario destacó “la responsabilidad de la SCPL para trabajar junto al Municipio en pos de alternativas que contemplen la realidad de los comodorenses”.

De este modo, “para un mismo nivel de consumo energético, el incremento final en la facturación rondará entre el 1,5% y el 6,3%, según la categoría de cada usuario, preservando las distintas bonificaciones para jubilados y pensionados, electrointensivos y tarifa social, que diferencian a nuestra ciudad del resto de las ciudades de la Patagonia”.

Agregó luego Macharashvili que “nuestra prioridad sigue siendo la misma: cuidar el bolsillo de cada vecino, garantizando tarifas justas y razonables, sin dejar de asegurar la continuidad y la calidad de un servicio esencial para Comodoro Rivadavia”.