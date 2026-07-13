Un hombre fuerte del Gobierno quedó expuesto en la tribuna del Mundial

El viceministro de Justicia, Santiago Viola, asistió al partido entre Argentina y Suiza en Kansas City. La imagen fue difundida por el periodista Nicolás Pizzi y reavivó el debate por la exposición pública de funcionarios del Gobierno nacional.

Santiago Viola, viceministro de Justicia de la Nación, fue fotografiado durante el encuentro que la Selección argentina disputó frente a Suiza por la Copa del Mundo 2026. El funcionario asistió al partido en el Arrowhead Stadium, en Kansas City, Estados Unidos.

La imagen fue difundida en la red social X por el periodista Nicolás Pizzi, quien señaló que "un funcionario del Gobierno, muy vinculado al mundo judicial, dijo presente en el partido de Argentina vs. Suiza". Además, indicó que ocupó una ubicación cercana al campo de juego y recordó que Viola es el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura.

En la misma publicación, Pizzi aseguró que también identificó a un juez de la Cámara de Casación que debe intervenir en una causa vinculada con la AFA. "Estaba camuflado, pero es difícil esconderse en un evento semejante", escribió.

El viceministro asumió el cargo en marzo de este año y es considerado un dirigente de estrecha confianza de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Antes de incorporarse al Ministerio de Justicia, se desempeñó como apoderado de La Libertad Avanza durante las elecciones nacionales.