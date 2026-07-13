Veteranos de Malvinas fijaron postura antes del Argentina-Inglaterra

En la previa de la semifinal del Mundial 2026, la Federación de Veteranos de Guerra "2 de Abril" convocó a alentar a la Selección con pasión deportiva, sostener el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas y mantener viva la memoria de los caídos.

En la antesala de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, la Federación de Veteranos de Guerra "2 de Abril" de la República Argentina difundió un comunicado en el que llamó a vivir el partido desde el plano deportivo, sin perder de vista la memoria de los excombatientes y el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.

La entidad destacó que el fútbol constituye una de las principales expresiones de la cultura popular del país y reconoció la expectativa que genera la presencia de la Selección entre los cuatro mejores equipos del certamen. En ese marco, planteó que el encuentro no debe ser interpretado como una reparación histórica del conflicto bélico de 1982.

En el documento, la Federación sostuvo que la causa Malvinas debe continuar impulsándose por los canales diplomáticos, en los ámbitos internacionales y a través del reclamo pacífico e irrenunciable establecido en la Constitución Nacional.

Asimismo, expresó que el enfrentamiento deportivo con Inglaterra representa una oportunidad para reafirmar la reivindicación de la soberanía argentina, promoviendo manifestaciones de apoyo a la Selección que estén alejadas de expresiones de odio o xenofobia.

Los veteranos también convocaron a periodistas, comunicadores e hinchas a mantener presente el recuerdo de los 649 argentinos que murieron durante la guerra. En ese sentido, señalaron que el Mundial puede convertirse en un espacio para fortalecer la difusión de la causa Malvinas y recordar que el reclamo argentino continúa vigente.

El comunicado concluye con un mensaje que sintetiza esa postura: "La pelota rueda, el orgullo por nuestros colores se multiplica, pero la memoria permanece intacta. Jugamos por la gloria deportiva, pero marchamos todos los días por la verdad histórica".