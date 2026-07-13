Violento asalto en un edificio céntrico

El hecho ocurrió el pasado 9 de Julio en jurisdicción de la Seccional Primera. Según trascendió, la víctima fue reducida tras salir a mostrar una camioneta que tenía en venta y luego trasladada hasta su departamento, donde los delincuentes buscaban dinero.

Un violento asalto ocurrido el pasado 9 de Julio en un edificio céntrico –y que recién se conoció este lunes- generó preocupación entre los vecinos de las calles Sarmiento y Belgrano, quienes desde entonces reforzaron las medidas de seguridad y comenzaron a prestar mayor atención a los movimientos dentro de un departamento en particular.

De acuerdo con los testimonios de residentes, el hecho se produjo cuando el ocupante de un departamento salió a mostrar una camioneta que tenía en venta. En esas circunstancias habría sido reducido por varias personas, trasladado nuevamente hasta su vivienda y mantenido atado mientras los agresores buscaban dinero que, según creían, tenía guardado. También señalaron que la víctima habría sido golpeada durante el ataque.

Tras el episodio, la administración del edificio reemplazó la cerradura de ingreso y entregó nuevas llaves a los residentes.

El caso también reavivó comentarios entre los vecinos sobre el movimiento habitual en el departamento. Algunos aseguraron que con frecuencia ingresan y salen distintas personas, especialmente durante los fines de semana, cuando —según afirmaron— se realizan reuniones con música a alto volumen y consumo de alcohol que generan molestias en el edificio.

A partir de lo sucedido, varios vecinos decidieron extremar las medidas de seguridad y mantener cerradas con llave las puertas de ingreso como forma de prevención.