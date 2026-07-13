Volvieron a robar cables y el paseo costero del Stella Maris quedó a oscuras

Es el segundo ataque contra el sistema de iluminación del sector en tres meses. Vecinos reclamaron mayor presencia policial y patrullajes preventivos ante la reiteración de los hechos.

El paseo costero del barrio Stella Maris volvió a sufrir un ataque contra su sistema de iluminación. Durante este domingo, vecinos advirtieron el robo de cables y daños en las luminarias públicas, un episodio que deja nuevamente sin luz a uno de los espacios recreativos del sector.

Se trata del segundo hecho de estas características registrado en apenas tres meses. Los destrozos afectaron las lámparas y sus conexiones, lo que generó malestar entre los habitantes del barrio, quienes reclamaron medidas que permitan resguardar el lugar y evitar nuevos episodios de vandalismo. Hasta el momento, no trascendió información sobre los responsables ni sobre el costo que demandará la reposición del sistema.

El antecedente más cercano ocurrió a fines de mayo, cuando delincuentes sustrajeron más de 600 metros de cableado: 465 metros pertenecientes a una obra en ejecución y otros 150 metros del tendido ya existente. A raíz de ese ataque, el paseo costero quedó completamente fuera de servicio.