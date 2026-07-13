Nene de 3 años internado con graves lesiones: hay un policía detenido

El pequeño ingresó al Hospital SAMIC de El Calafate con golpes en la cabeza y el rostro. La explicación inicial indicaba que había sufrido una caída mientras jugaba, pero los profesionales consideraron que las heridas no serían compatibles con un accidente y activaron el protocolo ante la sospecha de maltrato infantil. El hombre que estaba al cuidado del niño fue detenido mientras avanza la investigación.

La intervención de los profesionales del Hospital SAMIC de El Calafate resultó determinante para iniciar una investigación judicial por las graves lesiones que presentaba un niño de apenas 3 años. El pequeño había sido trasladado al centro asistencial después de que su madre regresara de trabajar y lo encontrara golpeado, mientras que posteriormente fue detenido el hombre que había quedado a su cuidado.

El episodio ocurrió el viernes y comenzó a generar sospechas cuando los médicos examinaron al niño. El pequeño presentaba fuertes golpes en la cabeza y el rostro, uno de sus ojos se encontraba completamente inflamado y tenía otras heridas de consideración, por lo que quedó internado bajo observación y seguimiento permanente.

En un primer momento, se habría señalado que el niño sufrió una caída accidental mientras jugaba. Sin embargo, tras evaluar las características y la gravedad de las lesiones, los profesionales consideraron que las heridas no serían compatibles con esa explicación y decidieron activar el protocolo previsto ante posibles situaciones de maltrato infantil.

La comunicación realizada desde el hospital puso en marcha la intervención policial y judicial. A partir de ese momento comenzaron las actuaciones destinadas a reconstruir qué había ocurrido durante las horas previas al ingreso del pequeño al centro asistencial y quiénes habían permanecido con él.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la madre había salido a cumplir con su jornada laboral y dejó al niño al cuidado de un hombre que integra una fuerza policial. Cuando regresó a su vivienda encontró a su hijo visiblemente lesionado y decidió trasladarlo de inmediato al hospital.

La investigación quedó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción de El Calafate, a cargo del juez Carlos Albarracín, quien ordenó distintas medidas para preservar elementos de prueba, recibir declaraciones y determinar las circunstancias en las que se produjeron las lesiones.

Además, se dispuso la intervención de los organismos encargados de la protección de los derechos del niño, mientras los investigadores comenzaron a reunir testimonios e informes médicos que permitan reconstruir lo sucedido.

El efectivo policial que había quedado al cuidado del pequeño fue detenido por orden judicial y permanece incomunicado hasta la audiencia indagatoria. Su situación procesal será definida a medida que avance la investigación y se incorporen nuevas pruebas al expediente.

Uno de los elementos centrales de la causa serán los informes elaborados por los profesionales médicos, que deberán establecer las características, gravedad y posible mecanismo de producción de las lesiones. Esos resultados serán contrastados con las declaraciones y el resto de las medidas ordenadas por la Justicia.

Mientras continúa la investigación para determinar qué ocurrió y establecer eventuales responsabilidades, el niño permanece internado bajo observación en el Hospital SAMIC, donde el equipo médico sigue de cerca su evolución.