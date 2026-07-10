Relevaron la traza del ramal ferroviario Deseado - Las Heras

Funcionarios de Santa Cruz y directivos de la empresa Trenes Argentinos, realizaron esta semana un relevamiento técnico sobre la traza del histórico ramal ferroviario Puerto Deseado - Las Heras.

El subsecretario de Transporte, Andrés Casanova y el diputado provincial Santiago Aberastain, acompañaron en la tarea a la comisión de directivos de la empresa estatal Trenes Argentinos (Belgrano Cargas y Logística S.A.), integrada por el gerente Industrial, Mauro Iacovone; el subgerente de Infraestructura, Gustavo Santiago; el gerente de Operaciones, Daniel Zentil; y el director de Explotación, Juan Manuel Roel.

El relevamiento se enmarca en la continuidad del proyecto de puesta en valor del ramal ferroviario Jaramillo – Fitz Roy, primera etapa de una iniciativa que la Provincia viene desarrollando y que contempla la recuperación integral de la traza histórica que une Puerto Deseado con Las Heras.

Las nuevas jornadas de trabajo permiten avanzar sobre los tramos restantes, ampliando el diagnóstico técnico necesario para proyectar la reactivación del corredor ferroviario en su conjunto.

El martes 7 de julio, los equipos técnicos concentraron sus tareas en el tramo comprendido entre Pico Truncado y Fitz Roy, donde se inspeccionó la continuidad de la vía, el estado de conservación de durmientes y rieles, y se georreferenciaron los puntos que requerirán intervenciones prioritarias de desmonte y acondicionamiento.

Las inspecciones continuaron el miércoles 8 desde la estación cabecera de Puerto Deseado hasta Fitz Roy, completando un diagnóstico integral del sector.

En esta etapa se evaluó minuciosamente la infraestructura de la playa de maniobras de la estación portuaria, las dimensiones de andenes y estaciones, y el estado de los aparatos de vía, críticos para la circulación segura de futuras formaciones.

En ambas jornadas se realizó la toma de imágenes, la recolección de muestras de fijaciones y suelo, y la evaluación general de la traza.

Casanova destacó el sentido de este trabajo territorial señalando que “éstas no son promesas, son hechos concretos. Tuvimos a los equipos técnicos recorriendo la traza, tomando muestras y georreferenciando cada punto que necesita intervención. Ese es el trabajo serio y riguroso que hace falta para que un proyecto de esta magnitud sea viable".

La información técnica consolidada, que incluye el catálogo fotográfico y las muestras físicas obtenidas en el terreno, servirá como base fundamental para avanzar en las mesas de factibilidad económica y técnica junto a consultoras especializadas.