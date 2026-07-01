Protestas de ADOSAC y ATE

Ambos gremios rechazaron las ofertas salariales que les hizo el Gobierno en mesas de paritarias a principios de esta semana y llevan adelante medidas de fuerza.

En Caleta Olivia, afiliados a la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) acudieron a hora temprana de este miércoles a un edificio escolar del barrio Rotary 23, donde no se dictan clases desde el mes de mayo por falta de calefacción debido a un principio de incendio que dañó la caldera.

Allí funcionaban la Escuela Primaria Nº 88 y la Escuela Secundaria Nº43 y el alumnado tuvo que ser distribuido en otros establecimientos, en tanto la reparación de la caldera sigue dilatándose.

El edificio se encuentra cerrado y los docentes realizaron un abrazo simbólico para visibilizar otra problemática de infraestructura que vienen denunciando de manera constante, al margen de reiterar recolamos por una recomposición salarial digna.

Al respecto, la secretaria general de la filial local, Vanina Galvàn, dijo que todas las propuestas que viene ofreciendo el gobierno son insuficientes en relación al costo de vida y por otro lado calificó de incoherente la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo por el paro de 96 horas que se extenderá hasta mañana jueves.

Por su parte, un grupo de manifestantes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) acudieron a la delegación local de la cartera laboral para reclamar por una mejor oferta salarial que mejore el 17,8 % que ofreciera el gobierno a pagar de manera escalonada.

ATE integra la paritaria central junto a otros dos gremios de la administración pública, UPCN y APAP, quienes sí aceptaron el ofrecimiento y, por ser mayoría, la recomposición salarial se extiende a ATE a pesar que esta la rechazara y lanzara un paro de 72 horas.