Río Gallegos: Abrió el primer almacén de carne de guanaco

El local funciona en Río Gallegos y ofrece desde carne fresca hasta hamburguesas, milanesas y embutidos elaborados con guanaco. Buscan impulsar su consumo como una alternativa más económica y saludable frente a la carne vacuna.

La carne de guanaco busca ganar un lugar en la mesa de los santacruceños. En Río Gallegos abrió Lihuen, el primer almacén especializado en la venta exclusiva de cortes y productos elaborados con esta especie silvestre, con el objetivo de convertirla en una alternativa de consumo cotidiano.

El emprendimiento pertenece al gastronómico Ricardo López, quien desde hace más de 15 años trabaja con carne de guanaco en restaurantes de la región y ahora apuesta a llevar este producto directamente a los hogares.

Uno de los principales atractivos de la propuesta es el precio. Según explicó el propietario, los cortes de guanaco cuestan hasta un 30% menos que la carne vacuna comercializada en Santa Cruz.

Entre los productos disponibles se encuentran carne picada, paleta, pierna, bife ancho y bife angosto, además de hamburguesas, milanesas, albóndigas, kebab y preparaciones listas para consumir, como estofados, paté, escabeches y salsa bolognesa.

Además del aspecto económico, el proyecto busca destacar el valor nutricional de esta carne. Un estudio realizado por el INTA determinó que cada 100 gramos de carne de guanaco aportan alrededor de **24 gramos de proteína** y menos de un gramo de grasa, lo que la convierte en una proteína magra de alta calidad.

El almacén trabaja junto al frigorífico Montecarlo, que cuenta con habilitación del Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA) para la elaboración de distintos productos derivados del guanaco.

Desde la Secretaría de Comercio e Industria de Santa Cruz señalaron que la iniciativa forma parte de una estrategia para diversificar la producción provincial y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico.

Como parte de la propuesta, el local también ofrecerá degustaciones y cursos de cocina para derribar prejuicios sobre el sabor y la textura de la carne de guanaco, promoviendo nuevas formas de preparación y consumo de un producto característico de la Patagonia.