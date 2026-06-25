Protesta docente en la Ruta 12 previa a la paritaria del viernes

En el marco del paro de 72 horas que iniciaran el martes, docentes de Caleta Olivia afiliados a la ADOSAC protagonizaron este jueves otra protesta, esta vez en el tramo de la Ruta 12que lleva a Cañadón Seco.

Durante la manifestación que se iniciara alrededor de las 9:30 se extendiera hasta pasado el mediodía, realizaron breves e intermitentes cortes del tránsito vehicular para hacer entrega de panfletos a través de los cuales sintetizan sus demandas salariales y laborales.

Esta nueva movilización se da en vísperas de la reanudación de la mesa de paritarias que se celebrará en Rio Gallegos y el gremio espera que el Gobierno mejore sus propuestas para recomponer los salarios y dé a conocer mayores precisiones sobre la creación de cargos.

Además, al promediar la tarde de este jueves, se realizara una asamblea en la filial local del gremio para definir la postura que se enviará al Congreso Provincial, del cual surgirá el mandato para los paritarios docentes que se reunirán mañana con representantes del Gobierno.

DOCEN76

Y si bien en la anterior reunión las negociaciones tuvieron un leve avance por la promesa de que se devolverían los montos descontados a docentes que se plegaron a medidas de fuerza, siguen trabadas por que tanto ADOSAC como AMET (maestros de escuelas técnicas) consideran que el ofrecimiento salarial sigue siendo insuficiente.

La última propuesta fue de algo más de un 17 % a pagar en cinco tramos desde julio hasta diciembre, pero ese porcentaje solo representaría uno total de aproximadamente 223 mil pesos para un ingresante, según lo señaló la secretaria general de la filial Calet Olivia de la ADOSAC, Vanina Galvàn.

La dirigente también el hecho que el Gobierno argumenta que no tiene recursos económicos y necesita que la Legislatura apruebe el préstamo de 600 millones de dólares para poder financiar incrementos de salarios a estatales e impulsar nuevas obras públicas y sin embargo hace ofrecimientos de incrementos salariales, a pesar de que estos son insuficientes.