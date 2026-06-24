Othar repudió la decisión de YPF de ceder sus bienes

El intendente de Comodoro reclamó potestad para definir sobre los inmuebles y bienes, como el histórico edificio de Km 3.

Al referirse a la medida adoptada por la compañía, el intendente Othar Macharashvili sostuvo que “se trata de una decisión que vuelve a desconocer el aporte histórico que Comodoro Rivadavia realizó durante más de un siglo al desarrollo de YPF y de la industria energética nacional”.

“Comodoro fue el corazón productivo de YPF. Generaciones enteras de trabajadores construyeron desde esta ciudad una parte fundamental de la historia energética argentina. Por eso resulta difícil comprender que decisiones de esta magnitud se tomen sin contemplar el vínculo histórico, social y cultural que estos bienes tienen con nuestra comunidad”, afirmó.

En ese sentido, Macharashvili consideró que el edificio histórico de Km. 3 y los inmuebles vinculados al patrimonio petrolero “deben preservar su carácter público y su pertenencia a la comunidad que les dio origen”, al tiempo que expresó su expectativa de que el Gobierno provincial evalúe mecanismos que permitan que dichos bienes queden bajo la órbita de la ciudad.

“Esperamos que el gobernador Ignacio Torres pueda considerar el traspaso de estos bienes a Comodoro Rivadavia. Nuestra ciudad no solo fue protagonista del desarrollo petrolero argentino, sino que además es la depositaria natural de una historia que pertenece a todos los comodorenses”, señaló.

Por otra parte, el intendente ratificó la decisión del Municipio de avanzar en todos los reclamos vinculados a los pasivos ambientales generados por la actividad hidrocarburífera en el ejido urbano.

“Vamos a seguir exigiendo que las empresas responsables cumplan con las obligaciones ambientales que les corresponden. La recuperación de los espacios afectados y la remediación de los pasivos existentes en sectores como Área Central y Restinga Alí forman parte de una agenda irrenunciable para esta gestión”, remarcó.

Finalmente, Macharashvili sostuvo que la defensa del patrimonio histórico, cultural y ambiental de la ciudad constituye una responsabilidad indelegable del Estado municipal. “Comodoro Rivadavia defenderá su historia, su patrimonio y los intereses de sus vecinos con la firmeza que la situación requiere”, concluyó.