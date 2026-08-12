Una triple colisión en el kilómetro 68 involucró a dos Toyota Hilux y un Chevrolet Sonic. La conductora del Chevrolet sufrió un traumatismo craneal y otro de los conductores perdió el conocimiento

Dos heridos fueron trasladados de urgencia a Comodoro tras un choque en la Ruta 26

Una violenta colisión entre tres vehículos se registró este miércoles por la mañana en el kilómetro 68 de la Ruta 26 y dejó dos personas heridas, quienes debieron ser trasladadas de urgencia a una clínica de Comodoro Rivadavia.

El siniestro fue informado alrededor de las 8:40 y tuvo como protagonistas a dos camionetas Toyota Hilux y un Chevrolet Sonic. Luego del impacto, los ocupantes fueron asistidos inicialmente en la base de enfermería de Pan American Energy.

Durante la atención médica, la conductora del Chevrolet fue diagnosticada con un traumatismo craneal. Otro de los automovilistas sufrió una pérdida de conocimiento. Ante la gravedad de ambos cuadros, los dos fueron derivados a la Clínica del Valle, en Comodoro Rivadavia.

Los conductores involucrados contaban con la documentación reglamentaria. En el lugar trabajó personal de la Comisaría del Distrito Rada Tilly, que aguardó la llegada de los peritos de Criminalística para realizar las tareas correspondientes.

Por disposición del fiscal de turno, los vehículos permanecieron en el sector hasta la llegada de grúas particulares, que posteriormente los trasladaron a la dependencia policial.