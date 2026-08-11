En una clase de Física se le dispararon imágenes sexuales

Fue en una institución que depende de la Universidad Nacional de Cuyo; los menores vieron mujeres desnudas y docentes.

Una escuela de Mendoza que depende de la Universidad Nacional de Cuyo atraviesa un grave escándalo luego de que un docente, quien también se desarrolla como vicedirector, proyectara imágenes sexuales en una clase de física. El profesor fue apartado preventivamente, pero aún no se lo desvinculó formalmente de la institución.

El episodio ocurrió el viernes durante el Taller de Articulación Preuniversitaria de Ingeniería que se dictó en la escuela Martín Zapata. Según un comunicado que difundieron los estudiantes involucrados, al que accedió Los Andes, el docente estaba dictando la materia con un proyector, conectado a su computadora personal.

Cuando la presentación finalizó, y presuntamente sin haberse dado cuenta, la transmisión continuó con imágenes almacenadas en su dispositivo. Entre ellas había “fotografías de contenido sexual explícito, imágenes de mujeres desnudas y fotografías de docentes pertenecientes a la misma institución”, consignaron los estudiantes.

“El profesor creyó haber interrumpido la transmisión y desactivado correctamente la conexión. Sin embargo, la computadora continuó proyectando en el televisor del aula”, aclara el escrito difundido.

La situación fue presenciada por estudiantes, algunos de ellos “menores de edad” de distintos colegios dependientes de la Universidad Nacional de Cuyo, entre ellos el Colegio Universitario Central (CUC), y la Escuela de Magisterio, además del Martín Zapata.

“Consideramos que lo ocurrido es grave y exigimos que se investigue, se esclarezca y se tomen las medidas correspondientes. Como estudiantes queremos ser escuchados y defender nuestros derechos dentro del ámbito educativo”, concluye el documento.

Asimismo, uno de los estudiantes expresó en diálogo con medios locales que, durante la clase, el profesor compartió accidentalmente también “fotos provocativas que le había mandado otra persona”. “No lo hizo intencionalmente, fue un error, pero compartió estas imágenes enfrente de los alumnos”, afirmó.

En ese contexto, este martes por la mañana un grupo de alumnos realizó una sentada en la escuela, con el fin de que se tomen medidas respecto al docente.

Por su parte, la Universidad Nacional de Cuyo le inició un sumario al docente para “determinar responsabilidades en el caso de una proyección de imágenes inconvenientes”.

“La escuela dio aviso e inmediatamente se procedió desde lo administrativo para generar un expediente. Como primera medida, de forma preventiva y hasta que se resuelva la situación en el área de Legales, hemos pedido que el docente responsable sea separado”, explicó, por otro lado, la directora general de Educación Secundaria de la UNCuyo, María Ana Barrozo, en diálogo con Los Andes.

“Esto no se puede permitir ni admitir bajo ningún concepto. Estamos hablando de estudiantes secundarios, de menores de edad. Es inadmisible que algo así suceda y los chicos hicieron bien en denunciar”, dijo.