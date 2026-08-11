El secreto sobre la exvedette y el sindicalista que no le gustó escuchar a la conductora.

Moria expuso el vínculo que une a Susana con Facundo Moyano y Mirtha le pidió que se calle

En un reciente episodio del programa televisivo "La Noche de Mirtha", se vivieron momentos de gran tensión y asombro cuando la legendaria Moria Casán hizo una revelación que dejó perplejos a los espectadores y descolocada a la anfitriona, Mirtha Legrand. La declaración involucra a dos de las más destacadas personalidades del panorama argentino: Susana Giménez, icónica figura televisiva, y Facundo Moyano, sindicalista de personalidad mediática.

La declaración de Moria Casán sobre una relación romántica entre Susana y Facundo fue nada menos que impactante. Según relató la vedette y estrella de cine, ambos habrían disfrutado de un breve pero intenso romance. Esta declaración desencadenó una curiosa mezcla de risas nerviosas y miradas incómodas en la mesa, no solo por la naturaleza del testimonio, sino por el hecho de que Mirtha había tratado expresamente de evitar que continuara hablando del tema.

El diálogo comenzó de manera aparentemente inocente con una discusión sobre el irresistible atractivo de los rumores, algo que Moria describió como "el magnetismo del chisme". A su lado, el psicólogo Diego Sehinkman corroboró esta idea al señalar que el chisme es una fuerza que, de manera irremediable y siempre actual, mueve la costumbre social. A medida que avanzaba la conversación, se dieron detalles del presente sentimental de Facundo Moyano, y cómo su polémica relación con Candela Arizaga había captado la atención de muchos, alimentando el fuego de los cotilleos en la esfera mediática.

A medida que se profundizaba en dicha relación, se mencionó un episodio sucedido en el barrio de Belgrano que involucró un "brote psicótico", según confesiones de Arizaga, seguido de su deseo de reconciliarse con Moyano.

Estas declaraciones abrieron un nuevo capítulo en esta historia llena de complicaciones y sentimientos desbordados, que dan una pincelada de telenovela a la vida política y social en Argentina.

La irresistible narrativa de Moria Casán llegó a su pico cuando insistió con que la relación Susana-Facundo era "real". Al manifestarse sobre la duración de dicho romance, Moria fue fiel a su estilo afirmando que 'duró poco, pero lo suficiente para pasarlo bien'.

Al persistir en su relato, Moria no dudó en declarar que ambas personalidades 'la pasaron bien', ante la desaprobación de Mirtha, quien expresó su deseo de poner fin a la conversación:

"No quiero hablar del tema". Sin embargo, lejos de acatar la indirecta de la anfitriona, Moria continuó firme, convencida de su relato.

Este enfrentamiento verbal entre dos de las figuras más carismáticas de la televisión argentina -una buscando cubrir y proteger la privacidad de una amiga y la otra exponiendo rumores convertidos en noticias- dejó claro que, incluso fuera del escenario político, las relaciones privadas de figuras públicas siguen siendo un cebo irresistible en el mundo del espectáculo.