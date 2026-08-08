Brenda Asnicar reveló lo qué más le molestó de Tévez cuando salieron

Brenda Asnicar contó un aspecto hasta ahora desconocido de su relación con Carlos Tévez. La cantante se sinceró y recordó una actitud reprochable que tuvo el exfutbolista cuando circuló un falso rumor que la afectó mucho.
La actriz y cantante fue entrevistada en el podcast Nada que ocultar y se despachó con todo respecto de su exnovio. En una amena charla con Lady Nada, Brenda repasó algunas parejas que tuvo y, como era de esperarse, se mencionó su resonante noviazgo con Tévez.
Al principio, la actriz habló bondades de su ex. "Él es divino. Usaba marcas más caras que yo, era impecable, pulcro", recordó cuando empezó a hablar del exjugador.
Sin embargo, Brenda puso en contexto aquella relación y destacó que al momento de salir con él, ella era menor de edad: "Yo era muy chica, tenía 17 años, y un año antes empecé a trabajar, era menor de edad y estaba saliendo con un chabón que era mayor de edad". El exjugador de Boca tenía 28.
La actriz aprovechó para recordar lo que consideró un maltrato por parte de los medios. Resulta que ella pudo comprarse con el esfuerzo de su trabajo su primer departamento, algo destacable para una chica de 17 años. "Para mí fue un gran logro comprar mi casa y sin embargo, las revistas dijeron que había sido él", señaló.
Y sumó al respecto: "En vez de estar aplaudiendo a una piba que es menor de edad, que pudo trabajar, que es un 1% en un país que le cuesta un montón porque lo que nos cuesta a los argentinos es trabajar, poder hacer cosas, poder inclusive ayudar a tu familia, es muy difícil, me bardeaban".
Con el transcurso de los años y las heridas sanadas, Brenda reconoció que ese prejuicio le afectó mucho: "Nadie me defendía y todos encima diciendo que el tipo me la había regalado y siempre era bardear a la piba".
Pero, lo que más dolor le causó no fue lo que decían los medios, sino la actitud que tomó ante esta situación su novio de aquel momento: "Me dolió quizá que mi propia pareja no me defendiera en ese momento".
Y se preguntó: "¿Por qué no salís a decir que la casa es mía? Si yo tengo la escritura, la compré con mi familia. Yo veo esas cosas y por dentro hoy pienso 'qué estúpido' pero en ese momento, a mí me generaba mucha frustración".