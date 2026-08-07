El hecho ocurrió durante la madrugada de este viernes sobre la avenida Alejandro Maiz, en Km 8. Bomberos lograron controlar el fuego y no se registraron personas lesionadas.

Un incendio destruyó un carro de ventas en kilómetro 8

Un incendio consumió un carro de ventas ubicado sobre la avenida Alejandro Maiz al, en el barrio Km 8, durante la madrugada de este viernes.

La intervención se inició alrededor de las 6:10, luego de que un llamado telefónico anónimo alertara sobre un foco ígneo en el lugar. Al arribar, el personal policial constató que efectivos de Bomberos ya trabajaban para extinguir las llamas.

Según informó la Policía, el incendio fue controlado sin que se registraran personas lesionadas.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, tomó intervención Criminalística para realizar las pericias correspondientes y determinar las circunstancias en las que se produjo el incendio.