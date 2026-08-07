Un joven de 26 años resultó herido durante una violenta pelea ocurrida en la madrugada de este viernes frente a un boliche del centro de la ciudad. La víctima recibió un botellazo en la cabeza y debió ser trasladada al hospital para recibir atención médica.

Le dieron un botellazo en la cabeza a la salida de un boliche y terminó hospitalizado

El hecho ocurrió alrededor de las 6:15, sobre calle 9 de Julio al 825, en la vereda del local nocturno Corona Pub, donde un grupo de unas ocho personas protagonizó una pelea por motivos que aún se investigan.

Efectivos de la Seccional Primera, que prestaban servicio adicional en el boliche, intervinieron para separar a los involucrados y constataron que uno de los jóvenes presentaba importantes heridas provocadas por el impacto de una botella.

Como consecuencia de la agresión, sufrió un corte en la mejilla derecha y otra herida en el cuero cabelludo. Si bien perdió abundante sangre, las autoridades confirmaron que se encuentra fuera de peligro.

Personal de salud acudió al lugar y trasladó al herido al hospital, donde recibió las suturas correspondientes.

Posteriormente, la escena fue preservada para que trabajara la División Policial de Investigaciones (DPI), que realizó las pericias iniciales. Además, se confirmó la existencia de cámaras de seguridad en el sector, cuyas imágenes serán analizadas para identificar a los responsables de la agresión.