El acto violento ocurrió en Plottier, la familia del niño denunció a su vecino de 47 años quien quedó detenido. Organizaciones repudiaron la agresión.

"¿Vos qué sos, nene o nena?", le dijo un hombre a un niño de 8 años y luego lo ahorcó

Un violento episodio ocurrió el sábado pasado en Plottier cuando un niño de ocho años cruzó la calle para ir a mostrarle un juguete nuevo a su amiga de enfrente y fue interceptado por su vecino. El hombre de 47 años frenó a la criatura y le preguntó: "¿Vos qué sos? ¿Nene o nena?", y cuando el niño contestó que era un varón trans lo empujó y lo ahorcó por varios segundos en el piso.

Así describió la agresión a LM Neuquén, Jessica Valenzuela, integrante de la comisión directiva de la organización Nueva Crianza, que alberga a familias, niñeces y adolescencias trans de Neuquén. "Luego de que el nene le contestara esta persona lo empieza a ahorcar en el piso", denunció.

"Lo tiró al piso, decí que el niño logró escaparse y pidió ayuda a su papá. Pero lo asfixia un rato largo, todo quedó capturado por cámaras de seguridad", aseguró la mujer.

Valenzuela detalló que el agresor era conocido de la familia que vive hace tiempo en ese barrio, aunque aclaró que no eran amigos ni nunca antes habían recibido agresiones de su parte.

La familia del niño de 8 años realizó la denuncia y luego la policía se llevó demorado al vecino agresor, quien hasta este lunes continuaba detenido mientras avanza la investigación.

"Ahora empiezan las otras instancias, la Justicia deberá determinar cómo caratula la causa. Mientras estamos ayudando a esta familia que está realmente asustada. Tienen asignados un patrullero y botón antipánico para su resguardo", precisó.

Tras el ataque el niño fue atendido por personal médico en el Hospital de Plottier, y también fue acompañada la familia por la directora provincial del Centro de Atención a la Víctima, Silvia Alejandra Bascur.

Desde ese organismo los acompañaron y guiaron para la radicación de la denuncia y también con las acciones que deberán tomar luego.

Cámaras

La integrante de la organización Nueva Crianza contó además que cuentan con la filmación de una de las cámaras que muestra que fue "un ahorcamiento, largo e intencional y por violencia de género ya que fue por la respuesta del nene".

"El agresor tiene 47 años, no tenía relación con la familia, pero sí conocía al niño y su historia, porque se crió ahí. Antes nunca había pasado nada, no había problemas entre las familias, el niño solo cruzó la calle para ir a la casa de su amiga", detalló.

Desde el ataque, la organización está en alerta primero para ayudar a esta familia, pero también para acompañar las acciones que sean necesarias para denunciar esta situación y alertar a la población.

"Nosotros vamos a seguir adelante con la familia hasta que esto se esclarezca y se le de el cargo que se le tiene que dar. Este hombre debe ser imputarlo, no queremos que vuelva al barrio y en lo posible esperamos que quede preso. Imaginate el temor de esta familia para entrar y salir de su casa", manifestó la mujer.

Desde Nueva Crianza sus integrantes reclamaron cesar con la violencia y pidieron respeto. "Las identidades se respetan", reclamaron.

"No podemos naturalizar que una infancia tenga miedo de jugar en su propio barrio, ni aceptar que la identidad sea utilizada como motivo para ejercer violencia. Desde Nueva Crianza acompañamos a la familia, repudiamos profundamente lo sucedido y exigimos que se esclarezcan los hechos y se garanticen las medidas necesarias para proteger a la infancia. Las infancias trans tienen derecho a crecer, jugar y vivir su identidad libres de violencia, discriminación y odio. La identidad no se agrede. La identidad no se cuestiona. La identidad se respeta", destacaron.