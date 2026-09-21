Adorni declaró casi US$600 mil y dijo que eligió "vivir como si no los tuviera"

El exjefe de Gabinete presentó ante la Justicia un escrito de 78 páginas para justificar la evolución de su patrimonio. Su defensa sostuvo que obtuvo US$591.544,61 por la venta de criptomonedas entre 2017 y 2018 y que mantuvo esos ahorros en efectivo, fuera del sistema bancario.

Manuel Adorni presentó ante el juez federal Ariel Lijo su descargo por la investigación sobre la evolución de su patrimonio entre diciembre de 2023 y junio de 2026. En un escrito de 78 páginas, su defensa explicó el origen de los dólares que aparecen entre los movimientos patrimoniales cuestionados por la Justicia.

El punto central de la presentación está relacionado con las criptomonedas. Según el documento, Adorni obtuvo US$591.544,61 por la venta de esos activos entre 2017 y 2018, antes de asumir funciones públicas. La defensa sostuvo que las operaciones se realizaron mediante encuentros personales con compradores, con entrega de Bitcoin a cambio de efectivo y bajo reserva de identidad.

Los dólares obtenidos fueron, según la explicación presentada ante la Justicia, parcialmente reinvertidos y luego conservados junto a su esposa, Bettina Angeletti, fuera del sistema bancario y en su domicilio. El escrito sostiene que esa modalidad respondió a una decisión de ahorro frente a la inestabilidad económica y cambiaria.

En ese contexto aparece una de las frases centrales del descargo. La defensa afirma que ambos optaron deliberadamente por “vivir como si no lo tuvieran”, con la intención de privilegiar el ahorro y la prudencia patrimonial y destinar esos recursos, a mediano y largo plazo, a la educación de sus hijos y su jubilación.

La presentación también detalla cómo fue evolucionando esa tenencia. Según Adorni, los ahorros alcanzaban los US$565.000 al cierre de 2022, descendieron a US$513.000 al cierre de 2023, a US$388.961,52 en 2024 y a US$209.961,52 al cierre de 2025. La defensa atribuye esa reducción a la conversión progresiva del activo en efectivo y al uso de esos fondos.

Entre los destinos señalados aparecen la adquisición y refacción de una vivienda en el barrio Indio Cuá y la compra de un departamento en la calle Miró 550. La justificación sostiene que esas decisiones estuvieron vinculadas con cuestiones familiares y de seguridad.

El descargo también respondió a la diferencia detectada entre los ingresos y gastos del grupo familiar durante el período investigado. La fiscalía calculó ingresos por $229.752.283,20 y gastos por $272.820.832,20, lo que dejó una diferencia de $43.068.549. La defensa la calificó como una “brecha residual” y sostuvo que podrá ser reducida mediante la incorporación de partidas todavía no conciliadas.

Con la presentación de Adorni, la Justicia deberá analizar la documentación aportada y las explicaciones ofrecidas sobre las criptomonedas, los dólares en efectivo y el resto de los movimientos patrimoniales incluidos en la investigación.