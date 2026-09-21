Detienen a un entrenador de hockey por abusar de adolescentes

Las hacía bañarse con él y se mostraba desnudo delante de ellas. La justicia obtuvo el testimonio clave de una actual leona.

El entrenador de hockey Horacio “Chacho” Asensio fue detenido por presunto abuso sexual ultrajante de tres jugadoras menores de edad durante su temporada en el Club Deportivo Monte Hermoso de Bahía Blanca.

Asensio dirigió al equipo del Club Monte Hermoso entre 2012 y 2014. En esos años, de acuerdo con la denuncia de las jóvenes, habría abusado sexualmente de al menos tres adolescentes que formaban parte del equipo.

La detención se realizó en la vivienda del entrenador, ubicada en el barrio Bosque Peralta Ramos de la ciudad de Mar del Plata, donde Asensio continuaba desempeñándose como director técnico en el club Sporting.

La medida fue ordenada por la jueza bahiense Marisa Promé y se concretó por efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y de la división de Cibercrimen de la Provincia de Buenos Aires.

La causa se inició en el año 2014, cuando una de las víctimas presentó la primera denuncia. Tras conocerse los hechos, el acusado abandonó súbitamente la ciudad de Bahía Blanca, renunció a su trabajo de entrenador y a su cargo como subsecretario de Deportes de la localidad.

Aparentemente, la abrupta huida habría ocurrido luego de que el padre de una de las jugadoras lo intimara para que se vaya del club inmediatamente. Ese mismo año y haciéndose eco de la declaración de la joven, la Confederación Argentina de Hockey denunció al entrenador ante la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

Durante más de diez años la causa permaneció en pausa debido a que algunas de las víctimas no se sentían en condiciones de declarar. Las jóvenes admitieron que tenían miedo de hablar sobre lo ocurrido y aseguraron que hay más chicas que fueron víctimas de Asensio.

Las mujeres, que al momento de los hechos eran adolescentes, fueron denunciado y declarando de forma progresiva durante la última década. El año pasado, una de las jugadoras –actual leona- brindó el testimonio clave que determinó la detención del entrenador.

En sus declaraciones, aseguraron que Asensio les daba besos en la boca y les tocaba el trasero. También expusieron que el entrenador se desnudaba delante de ellas y les apoyaba el pene en el cuerpo. Contaron que las hacía pesar desnudas y les decía que tenían que entrar a ducharse con él. Según los testimonios, Asensio las amenazaba diciéndoles que si no aceptaban ese trato, “no iban a progresar” en el hockey.

Luego de la detención en su casa de Mar del Plata, se prevé que el acusado sea trasladado a Bahía Blanca en los próximos días para ser indagado por el tribunal. Si bien es posible que la defensa opte por sostener la prescripción de la causa, la estrategia no sería válida debido a que la última denuncia se presentó hace pocos meses.