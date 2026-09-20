Bomberos sofocaron un incendio en Km 5

El damnificado escuchó una explosión en el sector de la cocina y logró salir de la vivienda. Los daños materiales fueron cuantiosos.

Un incendio de proporciones afectó este domingo al mediodía a una propiedad ubicada sobre la calle Código 642, en Kilómetro 5.

Los daños materiales fueron cuantiosos, pero no se reportaron personas lesionadas.

La emergencia se produjo pasadas las 12:45.

Según los informes oficiales, el habitante de la vivienda, un hombre de 32 años, escuchó un fuerte estruendo procedente de la cocina. Al observar fuego, logró salir acia el exterior y alertó a una mujer que habita en un departamento situado en la parte posterior del terreno. Fue ella quien dio la alarma al servicio de emergencias.

Minutos más tarde, arribó al lugar una dotación del Destacamento N.º 2 de Bomberos Voluntarios junto a efectivos policiales.

Personal de bomberos desplegó las maniobras correspondientes hasta lograr sofocar completamente el foco ígneo y neutralizar el riesgo de propagación.

Tras controlar la situación, los servidores públicos constataron que la vivienda frontal sufrió daños materiales de carácter parcial, mientras que la construcción trasera no presentó afectaciones a simple vista.

En el lugar se realizaron las primeras diligencias. Aún se desconocen los motivos exactos que originaron el siniestro.