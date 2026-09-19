El municipio coordina cómo asistir a afectados

Defensa Civil y áreas operativas coordinaron logística y maquinaria para asistir a los vecinos durante toda la jornada dominical de alerta naranja por lluvias.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia puso en marcha el protocolo preventivo dispuesto ante el temporal de lluvia que afectará a esta ciudad este domingo. Las distintas áreas operativas coordinaron la logística y el despliegue necesario para garantizar seguridad, asistencia y apoyo a la comunidad durante toda la jornada.

En este marco, se dispusieron guardias permanentes a cargo de Defensa Civil y personal de diversas dependencias municipales, junto con el posicionamiento estratégico de maquinaria para asegurar la transitabilidad en las arterias principales, mantener limpios los sectores críticos y responder con celeridad ante cualquier contingencia.

Las autoridades municipales solicitan la máxima colaboración de los vecinos para prevenir inconvenientes y reducir riesgos. Se recomienda no salir de los hogares a menos que sea estrictamente necesario y, en caso de tener que desplazarse, circular con extrema precaución, a velocidad reducida y con las luces encendidas.

Asimismo, se remarca la importancia de evitar sacar los residuos domiciliarios a la vía pública para impedir que sean arrastrados por el agua y terminen anegando bocas de tormenta, desagües y sumideros de la ciudad.

Ante cualquier situación de emergencia o consulta, la línea de Defensa Civil (103) permanecerá activa las 24 horas, junto con los teléfonos 297-4040117 y 297-4042152. Se recomienda a la comunidad mantenerse informada a través de los canales oficiales del municipio.