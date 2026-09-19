Un hombre lesionado tras choque entre dos autos

El accidente ocurrió en La Razón y Mariquita Sánchez. El conductor fue asistido por personal del 107 y trasladado al hospital.

Una colisión entre dos vehículos se registró este sábado por la mañana en la zona sur de la ciudad y dejó a uno de los conductores con dolores corporales y de cabeza, por lo que debió ser trasladado al hospital.

El accidente ocurrió alrededor de las 9:15, en la esquina de las calles La Razón y Mariquita Sánchez, donde por circunstancias que son materia de investigación colisionaron un Fiat Qubo y un Ford Focus.

Al arribar al lugar, el personal interviniente encontró a uno de los conductores sentado sobre el cordón cuneta. El hombre manifestó presentar dolores corporales y de cabeza como consecuencia del impacto.

Ante esta situación, se solicitó la presencia de una ambulancia del 107. Los profesionales asistieron al conductor en el lugar y posteriormente dispusieron su traslado al nosocomio para una evaluación médica.

Las circunstancias en las que se produjo la colisión quedaron sujetas a las actuaciones correspondientes.