Choque en Avenida Kennedy dejó a un policía herido

Un sargento de la policía de Chubut resultó herido y debió ser trasladado al Hospital Regional tras una colisión en la intersección de avenida Kennedy y Cerro Chenque.

Un sargento de policía resultó herido anoche tras una colisión entre un auto y una camioneta en la intersección de avenida Kennedy y Cerro Chenque.

El siniestro vial se registró alrededor de las 20:00 horas e involucró a un Volkswagen Gol y una camioneta Chevrolet S10. En el automóvil particular se trasladaban dos efectivos pertenecientes a la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de la policía provincial. Como consecuencia de la colisión, el acompañante del rodado menor, un sargento de 39 años, sufrió diversas lesiones en el rostro.

Ante la gravedad del impacto, una ambulancia se hizo presente en el lugar para asistir al efectivo lesionado. Fue trasladado de urgencia al Hospital Regional para una mejor evaluación de sus heridas, según confirmaron fuentes policiales que intervinieron en el operativo de asistencia.

Personal de la Dirección de Tránsito municipal realizó los correspondientes test de alcoholemia a ambos conductores. El conductor del Volkswagen Gol arrojó un resultado de 0,00 g/L, mientras que el hombre que manejaba la Chevrolet S10 registró 0,24 g/L de alcohol en sangre.