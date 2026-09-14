En vez de un empleado judicial, mandaron policías antidisturbios encapuchados

El Municipio aclaró este lunes que no hubo allanamiento ni orden judicial en el edificio comunal.

Según se informó públicamente desde el municipio, el operativo policial de este lunes a la mañana respondió al retiro de documentación solicitada por la fiscalía y remarcó que desconoce por qué se envió personal antidisturbios, armado y encapuchado, en lugar de un empleado judicial.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia acotó que no se produjo ningún allanamiento ni existió orden de juez alguna sobre el edificio comunal, en relación con versiones que circularon durante la jornada.

El jueves pasado, el municipio recibió un oficio de la fiscalía solicitando documentación, la cual fue puesta a disposición del Poder Judicial el viernes 11 de septiembre. Ese día, la documentación no fue retirada por un empleado judicial, como ocurre habitualmente, sino que este lunes se presentaron efectivos policiales, armados y con el rostro cubierto, para hacerlo.

Fuentes municipales remarcaron que esta aclaración “busca tranquilizar a los vecinos”, y que hasta el momento se desconocen las razones por las cuales se enviaron diez policías antimotines, armados y encapuchados, al municipio para retirar el sobre con los expedientes, en lugar de un empleado judicial.

El municipio reitera que continúa a disposición de la Justicia y que ampliará la información en caso de contar con nuevos datos.