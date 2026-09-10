Vialidad Urbana avanza en la intervención de la zona costera del Km. 5

Los trabajos comenzaron en calle Arenales, uno de los accesos al sector amenazado por el mar.

Personal de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos del Municipio, a través de la subsecretaría de Vialidad Urbana, inició este jueves el operativo para intervenir un sector costero de Km. 5, donde la erosión marina avanzaba con destruir las vías de acceso.

El objetivo de los trabajos es frenar el avance del mar, principalmente sobre la calle Arenales, uno de los accesos que se encuentra ubicado frente a la costa. Para ello, se dispusieron numerosas camionadas de material sólido para contener la fuerza del mar y además se arrojó ripio para asegurar el trazado de la mencionada arteria.

Durante la intervención, el subsecretario de Vialidad Urbana, Walter Navarro, detalló que “estamos depositando escombro pesado, canto rodado y ripio para rellenar esta zona que está deteriorando el mar. La idea es frenar la fuerza de la marea”.

Asimismo, el funcionario indicó que se trata de “un sector donde no podía pasar ni el camión recolector de residuos, pero con estos trabajos buscamos recuperar en primera medida la calle y acondicionar este sector tan complejo”.

Por último, Navarro agregó que también se busca acopiar escombros que se encuentran en la misma playa para avanzar en una mayor protección costera. Al mismo tiempo, indicó que dicha intervención “no será una obra definitiva, pero será paliativa para que el barrio siga funcionando con su normalidad”.