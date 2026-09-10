PAE renueva su apoyo a la Feria de las Colectividades

Pan American Energy (PAE) reafirma su compromiso con el desarrollo cultural de la región del Golfo San Jorge y acompaña, una vez más, la XII Fiesta Nacional de las Comunidades Extranjeras y la XXXVIII Feria Gastronómica, un espacio de encuentro que celebra la diversidad, las tradiciones y la identidad local.

Bajo el lema “Comodoro Rivadavia, un ecosistema multicultural”, FEDECOMEX reúne durante este fin de semana a las distintas colectividades en el Predio Ferial. La propuesta incluye una amplia oferta gastronómica representativa de diferentes países, además de espectáculos musicales, danzas tradicionales y expresiones artísticas. Las actividades están pensadas para el disfrute de toda la familia y contribuyen a preservar y difundir el legado de quienes forjaron la historia de Comodoro.

La Feria de las Colectividades se ha consolidado como uno de los eventos culturales más representativos de la región, promoviendo el intercambio entre generaciones y fortaleciendo el sentido de pertenencia de las distintas colectividades. Cada edición convoca a cientos de visitantes que encuentran en esta celebración una oportunidad para compartir costumbres, sabores e historias que forman parte del patrimonio cultural local.

Horacio García, gerente de Relaciones Institucionales de PAE, destacó la relevancia de este evento y recordó que “Comodoro Rivadavia fue declarada Capital Nacional de las Comunidades Extranjeras, una distinción que resalta el valor de este encuentro, que año tras año reúne a las distintas colectividades y contribuye a mantener vivas sus tradiciones. Esta Feria es un espacio que fortalece la identidad de nuestra comunidad. Para PAE, es fundamental acompañar estas iniciativas y seguir construyendo vínculos con las instituciones que las impulsan”.