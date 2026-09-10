Murió un hombre, atropellado en el camino Roque González

El siniestro ocurrió durante la noche de este miércoles, en un sector con poca iluminación. La víctima aún no fue identificada.

Un hombre murió durante la noche de este miércoles luego de ser atropellado por un automóvil mientras caminaba a la vera del camino Roque González.

Fuentes de la Unidad Regional de la Policía del Chubut confirmaron el hecho a El Comodorense y señalaron que personal de la Seccional Sexta se dirigía al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

Al momento de conocerse el siniestro, los investigadores intentaban establecer la identidad de la persona fallecida y reconstruir las circunstancias en las que se produjo el atropello.

El hecho ocurrió en una zona de escasa iluminación, por lo que se aguardaban las actuaciones policiales y periciales para determinar la mecánica del accidente.