Aguardan la autopsia del niño para definir los próximos pasos

Cristian Mulero confirmó que fueron secuestrados varios elementos de interés y que los primeros peritajes no detectaron signos de criminalidad. También precisó desde qué lugar se produjo la caída.

Las primeras diligencias realizadas tras la muerte del niño de 9 años ya dejaron algunos elementos sobre los que trabaja la Justicia. Ahora, la expectativa está puesta en la autopsia, una medida que permitirá avanzar sobre las circunstancias del fallecimiento.

El jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Cristian Mulero, explicó que en la escena intervinieron efectivos policiales, personal de la Fiscalía de turno, la División de Investigaciones y Criminalística.

Los peritajes efectuados hasta el momento no encontraron signos de criminalidad. “Nosotros dentro del peritaje no encontramos signos de criminalidad”, afirmó Mulero.

El jefe policial señaló además que, de acuerdo con los primeros elementos reunidos, se mantiene como principal hipótesis la posibilidad de un accidente doméstico. La investigación, sin embargo, continúa a la espera de completar las medidas dispuestas por la Justicia.

El niño había caído desde un séptimo piso de la Torre 3. Durante el traslado en ambulancia se realizaron tareas de reanimación, pero falleció antes de llegar al Hospital Regional.

Con las diligencias iniciales ya realizadas, la autopsia aparece ahora como la medida pendiente de mayor relevancia. Sus resultados serán incorporados a la investigación antes de avanzar con la entrega del cuerpo a sus progenitores.