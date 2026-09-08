Tras 12 horas, la niñera recuperó su libertad

La mujer de 39 años había permanecido demorada por el protocolo de la investigación en torno a la tragedia del niño que cayó de un séptimo piso.

En las últimas horas del lunes, la mujer de 39 años que tenía el cuidado del nene de 9 años que murió el lunes al caer del séptimo piso de un departamento de la Torre 3 recuperó su libertad.

El hecho por el cual fue investigada ocurrió a las 14 de ayer, luego de que el chico volviera a su hogar de la escuela. Poco después caería al vacío, quedando sobre el techo del mini mercado de la Torre 3 del complejo habitacional construido en 1990.

Tras recibir el alerta, personal de emergencias se trasladó al lugar, pero a pesar de los intentos de reanimación, el menor llegó sin signos vitales al Hospital Regional. El jefe de la Unidad Regional, Cristian Mulero, confirmó que el niño se encontraba en el departamento de su progenitor al momento del hecho.

Respecto a la mecánica del accidente, el mismo comisario explicó que el menor estaba bajo la supervisión de una mujer de 39 años. "Por algún descuido o negligencia, se trepó a la ventana y cayó al vacío", señaló.

Aunque la principal hipótesis apunta a un accidente doméstico, las autoridades mantuvieron abiertas todas las líneas de investigación y en ese contexto se demoró a su cuidadora.

La mujer fue trasladada a la Comisaría Primera, donde permaneció hasta determinar su grado de responsabilidad en la tragedia.