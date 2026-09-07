El menor ingresó sin vida al Hospital y la niñera fue demorada

La policía demoró a la niñera de un niño de 9 años que falleció tras caer al vacío desde un departamento de la Torre 3.

El hecho ocurrió durante el mediodía de este lunes cuando el menor, que se encontraba bajo el cuidado de una niñera, cayó desde una ventana del edificio. Según trascendió, habría sido desde un séptimo piso.

Tras el impacto inicial, el cuerpo del niño terminó sobre el alero del mini mercado situado en la planta baja del complejo, lo que generó una inmediata alerta entre los vecinos que presenciaron la escena y solicitaron auxilio de manera desesperada.

Fuentes hospitalarias confirmaron que el menor ingresó al centro asistencial sin signos vitales, a pesar de los esfuerzos realizados para salvar su vida. Actualmente, el personal policial lleva a cabo las pericias oculares en el departamento para reconstruir la secuencia de los hechos. "La investigación deberá establecer qué ocurrió dentro del departamento antes de la caída y determinar con precisión cómo se produjo", señalaron fuentes cercanas a la causa, quienes confirmaron que la presencia de la niñera es un punto clave que deberá ser corroborado formalmente en el expediente judicial.