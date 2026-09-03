Gloria Steinem, figura clave del movimiento feminista moderno, fallece a los 92 años

Gloria Steinem, organizadora y activista que, quizás más que nadie, ayudó a sostener el movimiento feminista durante la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI, a través de luchas por los derechos reproductivos, la igualdad económica, el acoso sexual y otros temas que afectan la vida de millones de mujeres, falleció este miércoles en su casa de la ciudad de Nueva York. Tenía 92 años.

Su fallecimiento fue anunciado por su fundación, la Fundación Gloria, en las redes sociales. No se especificó la causa de la muerte.

Desde Betty Friedan, autora del manifiesto de 1963 “La mística de la feminidad”, pocas líderes feministas, si acaso alguna, igualaron la influencia de Steinem en su causa. Como periodista y fundadora de la revista Ms., y como activista política, oradora y figura omnipresente en los asuntos nacionales, Steinem se convirtió en un símbolo de la segunda ola del feminismo: la expansión del movimiento más allá del sufragio femenino hacia una campaña más amplia por la igualdad en el ámbito laboral, en el hogar y ante la ley.

“En el fondo, creo que una mujer tiene dos opciones”, dijo Steinem en una ocasión. “O es feminista o es masoquista”.

La Sra. Steinem alcanzó la mayoría de edad en una época en la que, a pesar de los avances logrados por sus predecesoras, las mujeres tenían severas limitaciones en los trabajos que podían desempeñar, si es que se las animaba a trabajar; cuando Roe v. Wade, la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de 1973 que durante generaciones consagró el derecho al aborto, aún no se había dictado; y cuando el matrimonio, como la Sra. Steinem lo expresó en una ocasión, era una institución que servía a “una persona y media”.

Con su figura esbelta, sus minifaldas a la moda y su cabello liso con raya al medio, aportó glamour y pasión a su trabajo, desafiando la percepción popular de las feministas como radicales que queman sujetadores. Durante años, fue la portavoz más destacada del movimiento y se le atribuye haber contribuido a que el feminismo representara mejor a las mujeres pobres y pertenecientes a minorías, muchas de las cuales se habían sentido excluidas de la causa.

Christine Stansell, profesora de historia en la Universidad de Chicago, escribió una vez en la revista Glamour que Steinem “fue para el movimiento feminista lo que Martin Luther King Jr. fue para los derechos civiles: la catalizadora”.

Steinem saltó a la fama en la década de 1960 no como activista, sino como una exitosa periodista independiente para publicaciones como Esquire, Cosmopolitan y Vogue. Experimentó de primera mano el sexismo contra el que más tarde lucharía en nombre de otras mujeres. Alguna vez recordó una conversación en un taxi entre los renombrados escritores Gay Talese y Saul Bellow , en la que el primero comentó en su presencia: “¿Sabes que cada año viene a Nueva York una chica guapa que finge ser escritora? Pues bien, Gloria es la chica guapa de este año".

Gracias a su perseverancia, Steinem superó los prejuicios profesionales que limitaban a la mayoría de las periodistas a cubrir temas como la moda y el cortejo. Su desenvoltura con las celebridades —salió con hombres como el cineasta Mike Nichols, escribió un perfil de John Lennon y pasó una semana con Lee Radziwill para un artículo sobre la trotamundos hermana de Jacqueline Kennedy— la convirtió en una figura muy solicitada por derecho propio. A finales de la década de 1960, su nombre se mencionaba junto al de escritores como Tom Wolfe y Susan Sontag.

Steinem acaparó la atención cuando, disfrazada de conejita de Playboy, se infiltró en el Club Playboy de Nueva York para denunciar la degradación y los bajos salarios a los que estaban sometidas las conejitas de Hugh Hefner. Su relato se publicó en la revista Show en 1963 y reveló las características que la definirían en su posterior faceta como activista: un espíritu emprendedor, una profunda preocupación por los más vulnerables y una formidable capacidad para visibilizar su causa.