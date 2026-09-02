La cantante habría tomado una particular precaución durante las reuniones familiares por temor a que luego utilizaran la culpa para cambiar el sentido de las conversaciones sobre su dinero.

Tini Stoessel y la relación con sus padres: "Les tenía tanto miedo que llevaba un testigo"

La interna familiar que atraviesa Tini Stoessel sumó un dato llamativo sobre la manera en que la artista afrontaba las conversaciones con sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, especialmente cuando estaban en discusión cuestiones vinculadas con sus recursos económicos.

El dato fue revelado durante la emisión de Sálvese Quien Pueda, a partir del análisis que Majo Martino hizo sobre la mirada del entorno de la cantante respecto del manejo financiero de Rodrigo De Paul. Según explicó la panelista, los padres de Tini consideraban que el futbolista tenía una administración del dinero diferente a la de su hija, con mayor libertad y numerosos gastos.

Yanina Latorre intervino para remarcar la diferencia que, según su planteo, existe entre la capacidad económica de ambos y el acceso que Tini tenía a sus propios fondos. “Rodrigo es un tipo que gana fortuna y vive como quiere. Compra su casa, compra su auto y se toma un avión. Tini es una chica que ha ganado cuatro veces más que Rodrigo y no tiene plata para ir al kiosco”.

Pero el dato que más expuso la particular dinámica familiar surgió cuando Latorre contó cómo eran algunas de las reuniones entre Tini y sus padres. Según su relato, la cantante procuraba que hubiera una tercera persona presente para dejar registro de lo que se hablaba y evitar que las conversaciones terminaran siendo reinterpretadas posteriormente.

“Tini le tiene tanto miedo a los padres que cuando se reunía con ellos, llevaba un testigo externo”, afirmó la conductora. Y explicó que esa persona podía ser su hermano, una amiga o algún familiar, con el objetivo de que también escuchara los planteos de los padres.

De acuerdo con Latorre, Tini recurría a esa estrategia porque sentía que, después de los encuentros, podían hacerla sentir culpable y modificar el sentido de lo conversado: “Ella sentía que después, con la culpa, le iban a dar vuelta el discurso”.